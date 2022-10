La Cerdanya instal·la un model propi de rètol per als disset municipis

La Cerdanya ha engegat un projecte de renovació de la senyalística que identifica cada terme municipal amb un model de cartell propi. L’actuació l’ha impulsat el Consell Comarcal amb la finalitat de dotar dels pobles de la vall d’un caràcter propi respecte a la senyalització d’altres comarques i, alhora, aportar al viatger la informació del canvi de municipi i l’altitud, entre altres aspectes.

Des del mateix Consell Comarcal han explicat que «s’ha apostat per fer una nova senyalització per a tots els municipis cerdans, amb un nou disseny d’imatge i homogènia per tal de donar visibilitat de conjunt i identitat de comarca». Així doncs, els disset nous senyals dels onze municipis situats al costat gironí i els sis del costat lleidatà es col·locaran a l’entrada dels pobles. L’òrgan comarcal ha afegit que «els treballadors de les brigades del Projecte Ajuts extraordinaris d’ocupació per al tancament perimetral de la Cerdanya han començat a fer el repartiment dels senyals per a tots els ajuntaments». Un dels primers ha estat Llívia, que situarà els rètols als accessos del terme des de Puigcerdà i l’Alta Cerdanya.

En els nous rètols figura l’escut del Consell Comarcal, l’escut del municipi, el seu nom i l’altitud. El disseny planteja una plataforma quadrada amb els elements informatius sobre un fons blanc. Els nous senyals se sumaran als que ja hi ha actualment que formen part de la senyalització de la xarxa de carreteres de l’Estat.