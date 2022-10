La Cerdanya ha signat un acord de col·laboració amb el Consell Econòmic i Social de Catalunya a fi efecte de portar a terme nous projectes d’aquest àmbit a la comarca. El president del Consell Econòmic i Social, Toni Mora, i la secretària executiva del mateix òrgan, Carme Garcia Jarque, s’han reunit amb el president del Consell Comarcal, Isidre Chia, per «exposar les tasques que fa el Consell i explorar possibilitats de col·laboració», segons han explicat des de l’òrgan comarcal. Igualment, durant la trobada els representants de les dues institucions també «han intercanviat dades sobre la situació econòmica i sociolaboral a la comarca que incorporaran als seus Informes».

El CTESC és un òrgan assessor del Govern de la Generalitat format pels sindicats i les patronals majoritaris com ara CCOO i UGT, Foment del Treball i Pimec; l’economia social amb la Confederació de Cooperatives i Taula del Tercer sector; el sector primari amb Unió de Pagesos, Joves Agricultors i Ramaders i Federació Nacional Catalana de Pescadors; així com sis experts nomenats pel Govern. Segons ha remarcat el mateix Consell, «en l’exercici de les seves funcions el CTESC fa dictàmens preceptius sobre tota la normativa catalana relativa als àmbits econòmic, social i laboral i també elabora informes sobre temes d’actualitat per encàrrec del govern o bé a iniciativa pròpia per acord de tots els seus membres», els quals ara també es podran centrar en la Cerdanya.