La població de la Cerdanya i l’Alt Urgell té clar quines són les grans necessitats del territori: l’accés a l’habitatge, l’activació d’un mercat laboral innovador que permeti als joves continuar vivint a la seva comarca i la preservació de l’entorn natural.

Així ha quedat de manifest en el procés participatiu engegat pel Consorci Alt Urgell Cerdanya per definir els àmbits d’inversió dels nous programes d’ajudes públiques Leader fins a l’any 2027. Així, segons ha explicat el mateix consorci, els ciutadans han apuntat quatre grans àmbits d’actuació urgent: «població i arrelament, que inclou aspectes com habitatge i joventut; territori innovador, que tracta aspectes com ara nous models de negoci, un nou model turístic, la formació, i la innovació i la digitalització, entre d’altres; la transició ecològica, incloent-hi l’economia circular i la transició energètica; així com l’economia rural vinculada a recursos endògens, com ara la gestió forestal, la fauna cinegètica, la nova pagesia i la producció de productes de proximitat».

El procés participatiu, que ha inclòs dues trobades obertes a la Seu i Puigcerdà, ha permès als responsables del programa Leader recollir altres propostes concretes com ara «fomentar el cooperativisme, tant entre empreses privades com entre les institucions públiques; que els negocis que tanquen no tornen a obrir, i això genera una problemàtica; que serien necessàries noves formacions, tant en oficis com en formació professional, una qüestió que es podria vincular al programa Odisseu; i que seria interessant fomentar més la cultura i les activitats culturals», tal com han enumerat des del Consorci. Igualment, els ciutadans també han fet propostes al voltant de les comunitats energètiques i la seva utilitat, i de l’aprofitament dels recursos endògens del territori i la possibilitat d’aprofitar els recursos forestals en tots els aspectes, des de la fusta fins als productes del bosc o la fauna cinegètica.

Els cerdans i alt-urgellencs encara estan a temps de fer noves aportacions a través del formulari obert que s’ha habilitat al web del Consorci, www.cauc.cat.