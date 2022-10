La Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC) ha triat Llívia per cloure les seves jornades anuals de debat i reflexió al voltant de la llengua. Segons ha explicat l’Ajuntament, en el marc d’aquestes jornades acadèmiques, la Secció Filològica ha pretès «donar a conèixer l’activitat de normativització de la llengua catalana que fa des de la seu barcelonina i des de tots els racons de les terres catalanoparlants». Així, entre el 18 i el 22 d’octubre, l’IEC va celebrar diverses activitats tant a Llívia com a Puigcerdà.

A Llívia, abans de l’exposició més acadèmica, els participants van participar també en una visita guiada a càrrec del director del Museu de Llívia, Gerard Cunill. Els membres de l’IEC van visitar el museu i els principals espais d’interès del nucli històric de la vila, com ara el Fòrum Romà de Julia Libyca. Després, l’alcalde de Llívia, Elies Nova, va obrir la sessió, que, en aquest cas, estava dedicada íntegrament a la llengua a la Cerdanya. Van participar-hi com a ponents Laurent Leygue, professor de llengua catalana del Liceu Pierre Cobertin de Font-romeu i alcalde d’Estavar; Sílvia Cassu, professora de llengua catalana a l’Associació per a l’Ensenyament del Català (APLEC); Ester Sirvent, professora de llengua catalana de l’institut Pere Borrell de Puigcerdà, i Manel Figuera, fins ara director del Servei Comarcal de Català de la Cerdanya.

L’acte el va presidir el president de la Secció Filològica de l’IEC, Nicolau Dols. Aquest acte, que va durar dues hores i mitja, va ser emès en directe pel canal de YouTube de l’Ajuntament de Llívia, el qual el manté disponible per veure’l en diferit.

La Secció Filològica té, com a funcions, l’estudi científic de la llengua, l’establiment de la normativa i el seguiment de la seva aplicació.