El Grup de Recerca de Cerdanya ha valorat molt positivament que la tradició local de la celebració de la Nit d’Ànimes es comenci a estendre per la comarca amb, ara també, una desfilada dels personatges mitològics a Ger. Així, sobre els personatges mítics de la cultura local, des del GRC han apuntat que «els espantanens són uns personatges típics del folklore europeu que es fan servir per espantar la mainada, tot dient-los que si no es porten bé, vindrà tal o tal altre espantanens, com l’home del sac o el Papus, i se’ls endurà. Hem volgut escenificar els personatges, de manera simpàtica, alguns dels quals són originaris de Cerdanya, com el Rosegacebes del Vilar d’Urtx, la Nit de Meranges, en Papassa de Grus i Bellver o la Fou de Bor».