L'estació de La Molina estrenarà aquesta temporada d'hivern la recuperada pista Barcelona, que havia estat en servei durant mig segle com a camí de retorn entre el Refugi del Niu de l'Àliga i la part baixa del complex. El traçat ha estat condicionat entre els mesos de maig i octubre amb un pressupost d'uns 3,5 milions d'euros i ara serà accessible amb el Telecabina Cadí-Moixeró. La longitud de la pista, catalogada com a negra, és de més de 4,5 quilòmetres, amb un desnivell de 859 metres i un pendent màxim del 68%. L'objectiu és que, a banda d'un ús lúdic, es pugui fer servir també en competicions, motiu pel qual la Federació Internacional d'Esquí l'està homologant. La idea és que ja se'n puguin dur a terme a la temporada 2023-24.

Els treballs a la pista s'han dividit en tres grans zones. Així, a la superior, només s'han tret alguns rocs de grans dimensions, ja que es tracta d'un terreny amb molt poca vegetació que queda dins l'àmbit del Parc Natural del Cadí-Moixeró. Mentre, a la zona intermèdia, s'ha tornat a perfilar el sòl, s'han retirat alguns arbres i s'han canalitzat les aigües, a més de dur a terme moviment de terres de desmunt en roca per garantir 70 metres d'amplada de pista. Finalment, l'àrea inferior i arribada ja estava condicionada des de l'any 2010.

El director de l'estació de La Molina, Xavi Perpinyà, ha assegurat que estan "molt contents" de la recuperació d'aquesta pista, tenint en compte que des de la zona del Niu de l'Àliga, a la qual s'hi accedeix amb el telecabina, només sortien l'Olímpica i la Dues Estacions. En aquest sentit, ha explicat que el condicionament de la Barcelona, que compta amb 73 nous innovadors, ha suposat adaptar "als temps actuals de l'esquí" un traçat que a l'any 1956 ja formava part del complex.

Proves de velocitat

L'homologació de la pista per part de la Federació Internacional d'Esquí permetrà a l'estació organitzar proves de velocitat (descens) fins al més alt nivell de Copes del Món i, fins i tot, proves olímpiques, amb la qual cosa s'aspira a ser un referent en aquest àmbit. Perpinyà ha dit que dilluns vinent està prevista una nova visita de tècnics de la Federació Internacional d'Esquí, els quals també hi tornaran durant la temporada d'hivern per veure-la amb neu. Abans de poder-la utilitzar per competicions, el director de La Molina ha detallat que s'hi faran proves de marcatge.

Pel que fa a les seves característiques, Perpinyà ha indicat que, en tres quartes parts del traçat, es tracta d'una pista "molt fàcil i ampla" i que és a la part final on es troba una forta pendent. Respecte a l'actuació, des de Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) han afirmat que s'han dut a terme diverses visites per part de la Comissió de seguiment mediambiental per tal de ser curosos i comprovar que les obres es duien a terme segons els paràmetres acordats.

Aquest dimecres, la presidenta d'FGC, Marta Subirà, i el director d'FGC Turisme, Toni Sanmartí, han visitat la nova pista juntament amb Albert Ortega, esquiador mundialista de La Molina Club d'Esports, que l'ha comparat amb una d'emblemàtica que hi ha en una zona entre Eslovènia i Itàlia. A més, creu que aquesta serà "difícil" i que, per tant, caldrà un "nivell mínim" per poder-la fer.