El projecte d’integració social de persones amb discapacitat a través de l’esport UnicsCerdanya, del Club Bàsquet Llívia-Puigcerdà, ha rebut un dels deu premis inclusius de l’Esport Català que atorga cada any Onat Fundació, una privada que té com a objectiu fomentar i promoure la pràctica de l’esport sense afany de lucre i la seva difusió.

Els responsables del projecte UnicsCerdanya, que té un equip de bàsquet amb jugadors i jugadores de tota la comarca, s’han mostrat molt satisfets per l’obtenció del reconeixement: «és una immensa alegria i un motiu més per continuar creixent. Moltes gràcies», segons han expressat en un comunicat. L’entitat cerdana rebrà el premi en un acte que se celebrarà el dia u de desembre a l’Institut Nacional de l’Esport de Catalunya en el transcurs de la Gala dels Premis Inclusius de l’esport Català.

Segons han remarcat des de l’Ajuntament de Llívia, UnicsCerdanya «és el primer projecte esportiu col·lectiu de la Cerdanya per a persones amb discapacitat intel·lectual. La iniciativa té poc més d’un any de recorregut, ja que es van presentar en societat el mes de juny de l’any passat. Tot i que inicialment va començar amb uns 14 jugadors i jugadores, avui l’equip està integrat per uns 25 esportistes, d’edats molt diferents».

L’equip el dirigeix Alba Olcina, la qual lidera un equip de cinc entrenadors que compta amb el suport de l’entitat i del seu director tècnic, Cesc Senpau.