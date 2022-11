Les empreses de les comarques de Girona creades entre l’1 de gener de 2018 i el 31 de desembre del 2021 i els autònoms donats d’alta en el mateix període, amb domicili fiscal també a les comarques gironines, es poden inscriure a la quarta edició dels «Premis Projecta’t», el termini per la qual s’ha obert aquesta setmana. Els guardons, impulsats des del 2019 per la Diputació de Girona a través del Servei de Promoció i Desenvolupament Econòmic i Local, tenen com a objectiu «donar suport als emprenedors de la demarcació amb vocació de fer créixer els seus negocis». Els guanyadors obtindran un acompanyament, en què rebran fins a quaranta hores d’assessorament personalitzat i gratuït d’un o més consultors experts sobre els àmbits que necessitin per impulsar la seva iniciativa empresarial, segons ha anunciat la mateixa Diputació. La iniciativa s’emmarca en el programa d’emprenedoria «Co-Creix».