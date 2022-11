La Cerdanya s'ha abocat un any més en una Fira de Puigcerdà que ha omplert el recinte firal amb els cavalls i el centre de la vila amb les parades comercials de pirinencs i visitants. El certamen, que cada any aplega unes 20.000 persones segons l'Ajuntament, ha quedat com un dels grans referents al Pirineu i a l'estat en el món del cavall, amb la presència de compradors d'arreu intererssats en el Cavall Pirinenc Català. Aquesta raça és molt apreciada tant per la producció de carn com per l'arrosegament.

La Fira de Puigcerdà és l’acte que per si sol atrau més turisme a la vila i la Cerdanya. Més enllà de la neu i els ponts del calendari, la cita ramadera ha esdevingut en els últims anys un element amb capacitat pròpia per generar un dels caps de setmana amb més afluència de visitants a la comarca. Això és així perquè des de l’any 2018, de manera que la d’aquesta any n’ha estat la cinquena edició, l’Ajuntament separa la celebració de la cita ramadera del pont de Tots Sants. Històricament la Fira se celebrava el primer cap de setmana de novembre, la qual cosa feia que alguns anys coincidís el pont turístic de Tots Sants amb la Fira, generant un cap de setmana de col·lapse i, en canvi, deixant-ne un de molt fluix turísticament el següent. L’Ajuntament calcula que per la Fira hi passen unes 20.000 persones gràcies a una tradició que es remunta al segle XIII i que, amb les d’Andorra i Sant Ermengol de la Seu, han creat històricament una tripleta de fires referents al Pirineu. El canvi de dates ha comportat la coordinació aquests cinc anys entre els sectors de la ramaderia, l’hostaleria, la restauració i el comerç amb l’Ajuntament com a mediadors. La mesura ha estat confirmada com a fixe per l’Ajuntament.

Un dels moments més esperats tant per les famílies ramaderes de Cerdanya com pels visitants al recinte firal és el concurs de raça morfològica. Dissabte al matí es va celebrar el certamen propi de la fira i diumenge el concurs a la millor ramaderia de la Cerdanya. El certamen permet els visitants no entesos en ramaderia a distingir entre les diverses distincions dels animals en funció de l’edat i la constitució. Així, el concurs va portar a l’arena d’exhibició les sobranyes i sobranys, que són eugues i mascles nascuts durant l’any anterior; els terçons i terçones, que són pollins i eugues de fins a dos anys i mig; els quartons, que són mascles de menys de quatre anys;i els sementals, que són mascles sense límit d’edat i suposen, en la majoria dels casos, una de les grans atraccions de la fira per la seva robustesa. A fi efecte de promoure la difusió del certamen, l’Ajuntament ha activat el servei de retransmissió a través del seu canal a Youtube.