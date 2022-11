El concurs ensenya les diferències entre els animals per l’edat i el cos

Un dels moments més esperats tant per a les famílies ramaderes de la Cerdanya com per als visitants al recinte firal és el concurs de raça morfològica. Dissabte al matí es va celebrar el certamen propi de la fira, i diumenge, el concurs a la millor ramaderia de la Cerdanya. El certamen permet als visitants no entesos en ramaderia distingir entre les diverses distincions dels animals en funció de l’edat i la constitució. Així, el concurs va portar a l’arena d’exhibició les sobranyes i sobranys, que són eugues i mascles nascuts durant l’any anterior; els terçons i terçones, que són pollins i eugues de fins a dos anys i mig; els quartons, que són mascles de menys de quatre anys; i els sementals, que són mascles sense límit d’edat i suposen, en la majoria dels casos, una de les grans atraccions de la fira per la seva robustesa. A fi i efecte de promoure la difusió del certamen, l’Ajuntament ha activat el servei de retransmissió a través del seu canal a YouTube.