Els hospitals de Cerdanya i Seu d’Urgell ja incorporen la tramitació automàtica de la baixa laboral, de manera que els pacients que hi ingressen ja han d’anar al CAP a fer la tramitació administrativa. La Regió Sanitària Alt Pirineu i Aran ha anunciat que els quatre centres hospitalaris de la demarcació tenen ja desplegada la gestió de les incapacitats temporals (IT) per ingrés hospitalari.

L’objectiu d’aquesta mesura és «desburocratitzar» la gestió d’aquest tràmit;d’aquesta manera, els pacients que ingressen de forma programada o urgent a l’Hospital Comarcal del Pallars, l’Espitau Val d’Aran, la Fundació Sant Hospital i l’Hospital de Cerdanya reben la baixa de forma automàtica al mateix centre i els seus familiars s’estalvien desplaçar-se al CAP», segons han remarcat des del Govern. El procés d’implantació es va activar el juliol i des de llavors s’han gestionat una cinquantena d’IT i una quarantena de comunicats de confirmació entre els quatre centres hospitalaris. Des de la Regió han apuntat que «aquest canvi beneficia la població en edat laboral i busca agilitzar els processos, disminuir el nombre de visites a l’atenció primària per aquest tipus de gestions, desburocratitzar el sistema i millorar l’experiència del pacient i del seu entorn familiar». Actualment, el 14% de les IT generades a la regió són per ingrés hospitalari, de manera que la gestió automatitzada de les baixes es preveu que estalviï entre 1.550 i 2.800 visites anuals als CAP.