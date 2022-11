«La legislació actual està pensada per al cavall de sella, no per al pirinenc»

L’Associació de Criadors de Cavalls de la Cerdanya és una entitat que aglutina bona part de la ramaderia de la comarca perquè la cria del cavall de raça pirinenc català és una de les tradicions més valorades per les famílies per la bellesa i noblesa dels animals. El president de l’entitat, Pere Tor, explica que, per ara, el relleu generacional pel que fa aquesta activitat ramadera està garantida, i apunta els principals reptes del col·lectiu.

De moment la cria del cavall pirinenc català a la Cerdanya està garantida per als propers anys. Les explotacions que passen el relleu a les noves generacions mantenen aquesta pràctica: «en aquest sector sí que hi ha un relleu generacional, les explotacions són les que són i els joves també mantenen la cria dels cavalls; per ara no veig un descens de les cases que en tenen». Tor remarca que, però, es tracta d’una activitat complementària: «S’ha d’entendre que és com un complement per a qui té vaques o per aqui té uns terrenys i no els vol llogar i té els cavalls perquè es mengin l’herba, però viure d’això seria molt complicat».

La Fira Ramadera de Puigcerdà s’ha consolidat en els últims anys amb uns sis-cents caps de bestiar, una xifra que fa una dècada arribava al miler: «Bé, això és perquè cada vegada és més difícil anar a la fira per la burocràcia. Cada vegada és més complicat en l’aspecte del benestar animal, de fer les guies o de gestionar el transport; i haig de dir que la fira es manté gràcies al concurs; si no hi hagués el concurs, la fira baixaria de cop». No obstant aquestes dificultats, el sector s’ha anat unint progressivament en els últims anys per guanyar força, segons remarca Tor: «Fem el que podem; organitzem els concursos, que crec que impulsen molt el sector, però hi hauria d’haver més implicació. Caldria que hi hagués una diferència més gran entre el cavall de sella i el de carn, perquè les normatives de transport i de benestar animal estan molt bé per al cavall de sella, que es ven a uns preus que et permeten assumir segons quines condicions, però, és clar, els nostres cavalls costen menys del que ens costa complir les condicions per gestionar-los». En aquesta línia, el president dels criadors cerdans ha emfatitzat que «ens aniria molt bé que l’administració s’impliqués més en la promoció perquè crec que la carn de cavall ja està agafant una connotació de carn de més qualitat; som en un procés lent, crec que s’hi ha d’apostar més fort, segurament també des de la Federació del Cavall Pirinenc Català i, també, des de la Generalitat, tal com veig que ho han fet en altres sectors com el de la llet. Ho hem de lluitar».

Pel que fa a la venda dels pollins al voltant de la Fira de Puigcerdà, que s’ha mantingut en els bons paràmetres per al sector de l’any passat, Pere Tor ha considerat que «sempre podríem demanar més, però el preu ara està bastant alt. Es tracta d’un animal que és molt estacional i les tarifes es conserven a l’alça, i crec que és per aquest factor de la qualitat de la carn». Tor ha remarcat que la cita de Puigcerdà «és des les fires del nord de l’Estat més importants pel que fa a la venda de pollins i també sementals, tot i que cada vegada se’n venen menys. La majoria marxen a València per a les activitats d’arrossegament». El president dels criadors ha posat l’accent en la necessitat de «cuidar el concurs» morfològic de la raça pirinenc català que se celebra el dissabte de la fira i que serveix també per a les classificacions de la competició nacional: «El concurs és el que manté la fira, i ho fa com una de les de referència del Pirineu». Així doncs, el concurs es conserva amb l’empenta i participació d’una quarantena de cases ramaderes de la comarca.