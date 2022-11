El Parc del Cadí ha impulsat la creació d’una nova realitat social que va més enllà de les divisions administratives municipals, comarcals i provincials i proposa als seus pobles que s’uneixin socialment.

A través de la Cooperativa Arada ha activat un projecte que sota el nom «Betula» s’ha proposat dinamitzar la vida social i econòmica local a partir de la realitat dels petits pobles que tenen territori en l’espai protegit. Després d’organitzar trobades a les tres comarques del parc, una de les primeres mesures ha estat la creació d’un directori d’entitats a partir del qual coordinar i compartir experiències. Des de l’Arada han explicat que el projecte té com a objectiu «enfortir la dimensió comunitària dels pobles del Cadí-Moixeró... Així, Betula també esdevé una eina d’ajuda i suport al teixit social, amb el foment de la intercooperació i les relacions d’ajuda mútua. Acompanyem a l’organització, donem suport a les activitats i coordinem actes per entitats». Els responsables de l’acció, que compten amb la participació del Parc Natural del Cadí Moixeró, han remarcat que per crear aquesta consciència «és imprescindible comptar amb el teixit associatiu, i posar a disposició de les entitats el mateix projecte Betula». Així, la cooperativa ha creat «Cadí Moixeró Viu i Actiu», un recurs per connectar les associacions dels disset municipis del parc. a través d’un primer formulari en línia que ja està disponible a l’enllaç https://forms.gle/Y6mpEVWrLEXgL7Cr8.