L’Ajuntament de Puigcerdà ha posposat per a l’any que ve el projecte d’excavació arqueològica i condicionament del túnel subterrani del passeig 10 d’Abril. L’equip de Govern ha anunciat que aquesta actuació, que estava prevista per ser executada durant aquest any 2022, finalment passarà al pròxim exercici amb el suport d’una ajuda de la Diputació de Girona.

L’alcalde de Puigcerdà, Albert Piñeira, ha explicat que «aquesta és una obra que estava prevista per aquest any però ja no ens donarà temps; per això ja no vam concórrer al Pla de Monuments de la Diputació, que tenia una partida de 16.000 euros per a la següent fase de les obres del túnel del Passeig». En aquesta línia, l’alcalde ha apuntat que «l’obra s’executarà durant l’any que ve i per tant demanarem la subvenció per al pròxim exercici». Piñeria ha fet aquest anunci arran d’una pregunta del grup municipal d’ERC, el qual també ha remarcat la necessitat de reforçar la seguretat de l’entrada del túnel mentre no es reactiven les obres perquè actualment hi ha tan sols una peça metàl·lica que es mou». Sobre això, Piñeira ha admès la necessitat de buscar una solució menys provisional i ha argumentat que amb el temps s’ha anat aixecant. El túnel del Passeig ha de ser la segona galeria subterrània visitable de la vila, després del Pou de Glaç, ja obert al públic a sota la plaça de l’Ajuntament. El túnel connectava l’antic convent dels Dominics amb el centre del nucli urbà.