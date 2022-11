La Cerdanya ha creat una Taula Comarcal d’Esport que té com a objectiu reimpulsar i coordinar les pràctiques esportives a tots els àmbits de la societat i l’economia local, implicant tant els tècnics del sector, administracions locals, institucions de salut, entitats socials i esportives i gestors tant públics com privats del sector turístic.

El nou ens neix amb el repte de coordinar totes les activitats, projectes i plans esportius que afectin àmbits socials com ara l’escolar, el de la gent gran i els joves, però també altres àmbits com ara el de la salut o l’econòmic a través del turisme. La Taula Comarcal d’Esport ja ha iniciat no tan sols la gestació sinó que també les primeres sessions amb reunions amb els disset ajuntaments i una presentació a la seu del Consell Comarcal. L’ens es reunirà dues o tres vegades cada any i, alhora, activarà subtaules sectorials perquè amb més periodicitat treballin projectes dels àmbits concrets.

La consellera comarcal d’Esports, Mar Quera, ha explicat que «al final vivim en un territori del qual creiem que la pràctica física i esportiva n’és un dels grans pilars; per això vam decidir crear una Taula Comarcal en la qual poguessin participar tots els municipis amb la idea de treballar de manera conjunta tot el que estigui relacionat amb l’esport».

Entre els primers projectes que s’ha plantejat la Taula Comarcal d’Esport hi ha la creació de la figura del tècnic esportiu compartit entre els municipis més petits, els quals no tenen capacitat per tenir-ne un de propi. Actualment tan sols tenen tècnic esportiu Puigcerdà i Bellver, mentre que Ger i Bolvir tenen un tècnic encarregat de les instal·lacions esportives. Un altre dels projectes passa per crear un programa específic per a tota la gent gran de la comarca que permeti als padrins envellir amb una certa pràctica esportiva. El tercer dels projectes inicials establert en la primera sessió de la Taula és un pla per reimpulsar la xarxa de senders de la Cerdanya com un dels pilars per a l’esport tant dels cerdans com dels visitants.