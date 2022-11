L’Ajuntament de Puigcerdà està pendent de les negociacions amb una família propietària d’un terreny colindant amb la zona poliesportiva per poder fer passar una canonada de clavegueram que permeti donar sortida a la xarxa pública a les aigües brutes de les instal·lacions esportives. El sistema de desguàs del poliesportiu és una mancança que la capital cerdana arrossega des de fa quaranta anys, segons ha reconegut el consistori.

El consistori es troba en la situació que tots els terrenys que volten per baix el poliesportiu i la resta d’instal·lacions són privats, de manera que si vol connectar els equipaments amb el clavegueram municipal ha d’aconseguir un pacte amb els propietaris. Això o fer pujar les aigües brutes pels pocs terrenys públics que hi ha per sobre, amb el cost que comportaria bombejar-les i el risc d’avaries que comporta aquest sistema. L’equip de Govern ha proposat a una família propietària d’uns prats un acord de servitud de pas provisional fins que es desenvolupi el sector per soterrar una canonada. El fet que la família estigui formada per diversos membres i que no visquin tots a Cerdanya està, a més, dificultant l’entesa, segons han explicat des del mateix Ajuntament.

L’alcalde, Albert Piñeira, ha argumentat que «es tracta d’una problemàtica de difícil solució i així ho demostra el fet que faci quaranta anys que s’arrossega, perquè, sinó, amb la gent que passat per aquesta casa a algú se li hauria acudit; ara bé, també dic que s’ha de solucionar i tot el consistori comparteix aquesta postura. Estudiarem totes les possibilitats a nivell tècnic que no sigui desproporcionada a nivell econòmic, però de totes maneres, si fan falta, els diners per fer aquesta actuació ja els trobarem perquè aquest clavegueram es pugui resoldre».

Per la seva banda, des del grup municipal d’ERC a l’oposició, el seu portaveu, Joan Manel Serra ha instat l’equip de govern a fer d’aquesta problemàtica una «prioritat» i ha lamentat que l’actual consistori porti ja quatre anys intentant trobar una sortida a les aigües brutes del poliesportiu.