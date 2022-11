El sector polític de Puigcerdà no recorda una campanya electoral a les municipals iniciada amb tanta antelació. El president de l’Associació Universitària de Cerdanya, de la patronal Empresariat Cerdanya i reconegut exmilitant local de l’antiga Convergència, Francesc Armengol, ha presentat aquest dijous la seva candidatura a l’alcaldia. L’anunci suposa una amenaça directa a les aspiracions de l’equip de Govern municipal que encapçala Albert Piñeira (PDCat) de revalidar la seva quarta majoria absoluta. Armengol va participar en l’equip de Piñeira en les municipals del 2019 com a suport tècnic.

Francesc Armengol ha presentat aquest dijous un projecte que sota el nom «Futur per Puigcerdà» aspira a donar un tomb sobtat a l’actual composició del plenari, format per nou regidors de Junts, tres d’ERC i una del PP. Armengol ha presentat la candidatura a la Colònia Simón, un escenari simbòlic pel que representa com a barri de classe popular dels afores de la capital cerdana. El candidat ha avisat d’entrada que han creat un partit «lliure» que per tant serà sobirà per, arribat el cas, «teixir complicitats» les postelectorals que consideri més beneficioses per Puigcerdà, deixant la porta oberta a futurs acords tant amb ERC com el Junts que amb tota probabilitat liderarà l’actual alcalde.

Armengol ha argumentat que Puigcerdà necessita ara un canvi perquè el Govern actual ha esgotat la seva etapa i ha fixat les tres grans prioritats del seu equip de treball en la seguretat, la neteja i el manteniment de la vila. En aquest sentit, el cap de «Futur per Puigcerdà» ha agrait la feina a l’actual consistori però ha avisat que «partim de zero però sortim per guanyar». Armengol ha reiterat que «Puigcerdà necessita una sacsejada» perquè ara està «aturada» i, per tant, treballarà perquè sigui de nou una referència al Pirineu a partir d’una «gestió moderna».

Després de reunir-se amb els veïns de la Colònia Simón, l’equip d’Armengol establirà un calendari de trobades amb les associacions veïnals i entitats de la vila per configurar el programa electoral, segons ha anunciat.