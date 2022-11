El Grup de Recerca de Cerdanya ha convocat per aquest dissabte una nova xerrada que, en aquesta ocasió, se centrarà en l’astronomia. La conferència, que es farà a partir de les set de la tarda a la sala de convencions del Museu Cerdà de Puigcerdà, porta per títol «Exoplanetes. Planetes més enllà del sistema solar» i anirà a càrrec de l’expert Toni Santanta-Ros. Segons han argumentat des del Grup de Recerca, «d’ençà poc més d’una dècada, la cerca d’exoplanetes s’ha convertit en quelcom d’habitual. Hem passat de no conèixer-ne cap, a conèixer-ne centenars, de tipologies molt diferents, amb mides, composicions i estructures molt diferents. Gràcies als satèl·lits especialitzats i a les noves tècniques observacionals i computacionals, podem saber moltes coses d’aquests nous móns analitzant simplement la llum que ens arriba des de l’espai». La conferència és d’accés lliure i gratuït.