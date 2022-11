La Cerdanya crea un ens per ajudar els veïns a fer sostenibles les cases

La Cerdanya ha activat un nou ens públic que sota l’auspici del Consell Comarcal s’encarregarà d’analitzar els edificis i les llars de la vall perquè siguin el més sostenibles pel que fa a la gestió de l’energia. Es tracta de l’Oficina de Transició Energètica, la qual compta ja amb una tècnica i un pressupost aportat pels fons de l’Institut Català de l’Energia.

La nova Oficina de Transició Energètica de la Cerdanya parteix d’una realitat a la comarca en la qual conviuen edificis residencials nous energèticament ben adaptats i equipats amb altres de molt vells els quals, per exemple, són molt costosos d’escalfar a l’hivern. Amb aquesta realitat sobre la taula, el nou ens es planteja d’entrada fer una diagnosi per tal de plantejar la futura estratègia inversora per tal que la població tingui accés a una modernització energètica de les seves propietats. Així, des del Consell Comarcal han apuntat que l’Oficina de Transició Energètica «oferirà informació sobre subvencions, oferirà cursos i farà una radiografia de la vulnerabilitat energètica de la comarca». La tècnica que ja ha obert l’oficina és Elisabet Martínez, la qual proposarà als cerdans un servei d’assessorament adaptat a les necessitats de cada veí. En aquest sentit, entre les prioritats que es planteja el nou ens és mirar d’estendre la cultura de les comunitats energètiques locals impulsades sota el paraigües dels ajuntaments i la instal·lació de plaques solars a cada municipi. En aquest àmbit, la nova oficina també informarà els cerdans de les ajudes a què poden accedir de l’administració i dels programes de rehabilitació d’edificis.

El programa recull el treball fet en el marc d’una diagnosi energètica de la vall que va ser designat per la Unió Europea per obtenir una subvenció. Així, amb aquesta diagnosi i el nou treball de l’oficina, els particulars podran identificar les vulnerabilitats energètica dels seus edificis i, doncs, poder modernitzar-los i reduir la despesa econòmica que destina a la gestió de l’energia. La nova oficina analitzarà els equipaments municipals per tal que esdevinguin punts clau en la distribució de noves energies renovables.

En aquest àmbit, l’Oficina d’Assistència contra la Pobresa Energètica de la Comunitat Europea (EPAH-CE) va seleccionar un projecte del Consell Comarcal per fer una diagnosi sobre la pobresa energètica a la vall. Tant és així que el Consell va prendre part a l’estiu en un congrés celebrat a Croàcia que tenia com a objectiu redactar una guia europea per al correcte procediment, avaluació d’indicadors, finançament i plans d’acció contra la pobresa energètica. La diagnosi se sumarà a l’acció de la nova oficina.