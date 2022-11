L’Àrea de Polítiques d’Igualtat del Consell Comarcal de l’Alt Urgell ha organitzat un programa de propostes amb motiu del dia internacional contra les violències envers les dones, el 25 de novembre. El programa «destaca per la gran varietat de tallers, xerrades i espectacles que s’oferiran arreu de la comarca, de manera gratuïta, des de l’11 fins al 29 de novembre», segons el mateix Consell. Així, un dels objectius de l’Àrea de Polítiques d’Igualtat és «que el 25 de novembre no esdevingui simplement una data aïllada respecte a la resta de dies de l’any, sinó que la lluita en la prevenció i la sensibilització contra la violència masclista pugui estendre’s durant tot l’any, reforçant el missatge especialment durant tot el mes de novembre». El programa inclou, entre d’altres activitats i actes, el taller «Entre la por i la seguretat. Eines per conèixer i gestionar la por» a càrrec de la psicòloga del Servei d’Informació i Atenció a les Dones, Xènia Rodrigo.