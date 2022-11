Els dos equips mèdics especialitzats en pediatria de Cerdanya treballen ja com un grup unificat amb l’objectiu d’oferir un millor i coordinat servei a les famílies. La creació d’aquest nou equip ha estat possible amb la unificació dels professionals pediatres de l’Atenció Primària que gestiona la Fundacio Hospital de Puigcerdà i els de l’Hospital Comú de Cerdanya.

Des de la direcció del departament de Salut a l’Alt Pirineu han apuntat que «la creació d’aquest equip únic permet continuar proveint una assistència pediàtrica d’alta qualitat als infants de la Baixa i l’Alta Cerdanya i el Capcir, però fent-la més resolutiva, eficient i integral gràcies a la polivalència dels professionals i a l’acord de cooperació amb el Pôle Pédiatrique Cerdan (PPC), establert en el marc del projecte transfronterer de salut». En aquesta línia, la coordinació dels dos entorns professionals ajuda a garantir l’atenció pediàtrica continuada evitant el desplaçament dels pacients entre el CAP de Puigcerdà i l’hospital.

L’acció ha permès crear un equip territorial liderat pel cap de Pediatria de l’Hospital de Cerdanya i format per cinc pediatres, un professional de Medicina Familiar i Comunitària, un pneumòleg pediàtric de l’Alta Cerdanya, un cirurgià pediàtric del servei de cirurgia de l’hospital, dues infermeres i dos tècnics en cures auxiliars d’infermeria, els quals s’organitzen a través de dues Unitats Bàsiques Assistencials (UBA). El nou equip ha quedat integrat en un mateix espai a les instal·lacions de l’Hospital de Cerdanya permet alhora una millor gestió de l’atenció en funció de la demanda dels casos. El cap de l’equip, Eduard Carreras, ha considerat que «amb la formació d’un equip únic i l’aliança estratègica amb l’hospital de Sant Pau podem oferir consultes d’especialitats pediàtriques com ara gastroenterologia, neurologia i endocrinologia. També tenim la cirurgia pediàtrica i l’especialista en pneumologia del Pôle Pédiatrique Cerdan. Tot això ens permet ser molt resolutius i limitar al màxim les derivacions a altres centres per fer aquestes consultes». L’equip atén una població de 5.150 menors de 15 anys.