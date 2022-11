Un informe sobre la ramaderia a la Cerdanya apunta la necessitat de mantenir el model extensiu com un dels puntals per fer sobreviure la realitat econòmica i social de la comarca. L’enginyera agrònoma i dinamitzadora del Departament d’Agricultura a la Cerdanya, Núria Fontanet, ha posat sobre la taula de debat comarcal una anàlisi que reclama donar més valor tant a la feina que fa la ramaderia a la vall com als productes agroalimentaris.

Fontanet ha afirmat en una entrevista a Ràdio Pirineus que «hem d’encarar reptes molt importants perquè hem de ser molt conscients que no tindríem el país que tenim ni el Pirineu que tenim sense la feina i la lluita d’aquests ramaders que han mantingut aquest model de ramaderia extensiva arrelat a la terra, sostenible, adaptat al medi i que fins ara ens estan oferint aliments de molta qualitat». En aquest context, la representant del Departament ha admès que en els últims anys hi ha un «degoteig» de tancament d’explotacions ramaderes perquè «hi ha molts factors econòmics i socials que incideixen en l’activitat ramadera, com ara el relleu generacional, la falta de reconeixement de la feina que es fa i factors mediambientals». Fontanet remarca que «som davant d’un canvi de paradigma a tots els nivells, tant com a societat com també com a país, i també la relació amb l’administració, que ha canviat, s’ha burocratitzat molt i digitalitzat; tot en un sector envellit i un relleu generacional que ens falta».

Programes d’ajuda

Fontanet ha demanat a la societat un «acte de militància» per consumir els productes agroalimentaris locals perquè molt sovint el mateix sector se sent «menystingut». L’enginyera ha apuntat com a principals programes que ha activat la Generalitat per al sector de la ramaderia al Pirineu i la Cerdanya el Pla estratègic de l’alimentació de Catalunya (PEAC) 2022-2026; el Pla de Dinamització de joves; l’Oficina del Planter al portal RuralCat; i el Pla estratègic per a la ramaderia extensiva a Catalunya 2021-2030, el qual inclou un procés participatiu amb grups de treball arreu del territori.