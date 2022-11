El Parc Natural del Cadí ha instal·lat una barra metàl·lica al capdamunt de la serralada del Cadí per tal de permetre els escaladors que practiquen el descens per la popular Canal del Cristall fer-ho amb una subjecció segura i, així, evitar accidents ja aquest hivern. La nova barra substitueix una de fusta que hi havia fins ara que els mateixos tècnics del Parc havien analitzat i detectat com a defectuosa.

Els responsables del Parc han argumentat que «durant l’hivern passat es va detectar que alguns excursionistes feien servir un pal de fusta de suport a senyals direccionals de camins, situat a la carena de la Canal del Cristall, per assegurar cordes i descendir fins a dins la canal, per tal de poder superar amb seguretat la cornisa de neu i gel que es sol formar per acció del vent. Aquest pal de fusta no reuneix les condicions mínimes de seguretat per aquesta funció, ja que no es va instal·lar pensant que pogués servir per aquest ús. L’estiu del 2022 s’ha comprovat que el pal de fusta havia perdut subjecció al terra i que per tant era inestable». Davant d’aquesta situació, la brigada del Parc, ajudats en el transport de material per un helicòpter i l’equip del Grup d’Actuacions i Rescats dels Bombers de la Seu d’Urgell, ha instal·lat una barra ancorada setanta centímetres al terra que permet els escaladors nuar-hi les cordes per entrar a la Canal del Cristall.

Des de la direcció del Parc han remarcat que «amb aquesta instal·lació és millora de forma important la seguretat per totes aquelles persones que vulguin accedir a la Canal del Cristall tant durant l’hivern com també a l’estiu, reduint-se així la possibilitat d’accidents». L’actuació ha estat possible amb la coordinació del departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural a través del Parc natural del Cadí-Moixeró, i del departament d’interior a través del GRAE de la Seu.

La Canal del Cristall és una de les escletxes més populars pels esquiadors i escaladors en roca i gel que practiquen aquests esports a la paret del Cadí. L’escletxa se situa sota el Puig del mateix nom, el qual és a la cota 2.583 metres entre els termes de Josa i Montellà.