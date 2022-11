Diversos hotels de la Cerdanya veuen perillar la seva continuïtat per l'increment del preu de l'energia. De fet, diversos establiments hotelers de la Cerdanya preveuen tancar entre setmana i en períodes de menys ocupació amb la finalitat d'estalviar energia. La presidenta de l'entitat que els agrupa, Núria Vidal, afirma que la factura dels subministraments s'ha multiplicat, com a mínim, per tres i que opten per aquesta mesura per tal d'evitar que sigui necessari haver de repercutir aquest cost als clients. Així, les tarifes s'han incrementat lleugerament i la idea és tancar alguns espais i prescindir d'alguns serveis. Mentre, escoles d'esquí com Camp Base de Llívia han negociat una retallada de beneficis per facilitar que continuïn les sortides de grups d'escolars, a més d'altres "estratègies" per fer front a l'actual situació.

Vidal assenyala que molts hotels compten amb plaques fotovoltaiques o calderes de biomassa i que d'altres estan en procés d'instal·lar-les o tenen previst fer-ho a curt termini. Pel que fa a la demanda, la presidenta de l'Associació d'Hotels i Càmpings de la Cerdanya explica que fins passades les vacances de Nadal s'estan movent en paràmetres similars als d'altres anys. Després, pronostica un nou període "d'incertesa", com s'han anat trobant en diferents moments des de la pandèmia. Mentre, la directora comercial de l'escola d'esquí Camp Base, Mireia Vila, explica que s'ha treballat per evitar repercutir l'augment dels preus de l'energia i el transport en els clients. Així, assenyala que els particulars són "conscients" del context actual i, en el cas dels escolars, s'han hagut d'estrènyer el cinturó, el que es tradueix en "no cobrir costos" d'algun dels grups. De moment, són "molt poques" les escoles que es plantegen suprimir aquesta sortida, ja que la majoria valoren que és un moment per fomentar la convivència i la pràctica esportiva. Vila conclou que tot plegat ho fan perquè necessiten continuar treballant després de tot el que ha suposat per ells les restriccions de la pandèmia.