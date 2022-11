Tot a punt a la Cerdanya i el Pirineu per iniciar una nova temporada d’esquí. Les dues estacions d’equí alpí de la Baixa Cerdanya apunten els pròxims dies per engegar els remuntadors. Mentre la Molina apunta pel divendres dia dos de desembre, per be que també podria ser abans, Masella obrirà tant bon punt li sigui possible, la qual cosa es podria produir en els pròxims dies.

Les estacions d’esquí i de muntanya gestionades per FGC Turisme han anunciat que tenen previst donar la benvinguda a la temporada d’hivern 2022-2023 el primer cap de setmana de desembre. Tant Boí Taüll, com Espot, Port Ainé i Vallter treballen per obrir el dia dos. Mentre, la Molina també ho té previst fer en aquesta data, tot i que es podria avançar si les condicions de neu ho permeten. En el cas de Vall de Núria, el servei del tren cremallera es reprendrà el dos de desembre i un dia més tard es posaran en marxa el Parc Lúdic i les activitats d’hivern. A més, si les condicions acompanyen, també s’obrirà l’estació d’esquí. En el marc d’aquesta obertura i l’actual context energètic, l’objectiu de FGC és aplicar mesures d’eficiència energètica de forma variable, en funció de l’estat de les pistes i l’afluència de visitants. Les estacions alpines de la Cerdanya fa dies que treballen en la fabricació de neu per tal de dotar els circuits dels primers gruixos que permetin consolidar una base. Tant és així que les precipitacions de neu caigudes les nits d’aquesta setmana han permès les estacions deixar els circuits a punt per a l’inici de la temporada. La filosofia històrica de Masella de mirar d’obrir el màxim de dies possible durant tot l’any podria derivar en una estrena de la campanya en les pròximes hores. Tant a la Molina com a Masella la neu ja és present en molts trams de les estacions, per la qual cosa els seus responsables poden planificar una obertura esglaonada del domini. L’estrena de la temporada com a mínim el cap de setmana que ve permetria a la Cerdanya i el Pirineu activar la campanya d’hivern amb un primer pont turístic de desembre a ple rendiment. Port del Comte està pendent de rebre més precipitacions.