Renfe reforça lleugerament el servei de tren cap a la Cerdanya els caps de setmana. El dissabte, sortirà un tren més des de Barcelona fins a Ripoll, a primera hora del mati, i el diumenge, en sortirà un altre en sentit descendent, des de la Molina cap a Barcelona. Aquests reforços també afecte els dies festius. La incorporació del nou servei a la taula horària es farà a partir del 6 de desembre. Renfe fa l'ampliació amb "l’objectiu de facilitar l’accessibilitat dels viatgers a la zona de muntanya per gaudir de l’oferta d’oci que durant tot l’any es pot trobar al territori per on circula aquesta línia", segons han explicat fonts de la conselleria de Territori.

El tren sortirà els dissabtes, diumenges i festius des de Barcelona-Plaça de Catalunya a les 09.06 i arribarà a Ripoll 11.10. La tornada serà a les 17.50 des de La Molina per arribar a Plaça Catalunya a les 20.41. El departament de Territori i Renfe han treballat de forma conjunta per seguir millorant els horaris a la línia R3 que ja es van modificar a l’abril d’aquest any aprofitant la reconfiguració de serveis que circulen per Plaça de Catalunya. En aquella millora ja es va incorporar un nou tren que permetia arribar a la part nord de l’R3 a primera hora del matí. Amb aquests nous horaris es continua incentivant els desplaçaments en aquesta línia durant el cap de setmana amb un nou servei a l’R3 per sortir de Barcelona al voltant de les 09.00 hores cap a La Garriga, Vic o Ripoll i poder fer la tornada a mitja tarda a la Ciutat Comtal. Territori explica que la informació completa d'horaris està publicada a www.rodaliesdecatalunya.cat, app de Rodalies, a estacions de la línia. També es poden fer consultes al telèfon 900 41 00 41.