Nova passa endavant en el projecte d'ampliació de la xarxa ferroviària a la Cerdanya i el Pirineu. El departament de Territori, a través de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), ha adjudicat la redacció de l’estudi de factibilitat d’una nova línia ferroviària que connecti Andorra i la Seu d’Urgell. L’objectiu és analitzar una nova connexió ferroviària a l’interior de l’Alt Pirineu i, alhora, establir un nou servei ferroviari entre Barcelona, la Seu d’Urgell i Andorra, convertint l’estació d’Alp en una ròtula ferroviària amb connexió amb Puigcerdà i Tolosa.

Segons ha explicat el mateix Govern, la longitud aproximada del nou traçat seria d’uns 57 quilòmetres. El tram català, a banda d’enllaçar la Seu d’Urgell amb Andorra, transcorreria per la vall del Segre fins a Alp, connectant la línia ja existent i permetent, així, l’enllaç tant amb Ripoll, Vic i Barcelona com amb França. Des del Govern han apuntat que "per a una bona connexió amb Barcelona caldria, d’una banda, garantir el desdoblament previst de la línia R3 entre Montcada i Vic i, de l’altra, renovar el tram Ripoll-Alp amb nous punts de creuament. El traçat contemplarà dos trams: la Seu d’Urgell-Andorra; i la Seu d’Urgell-Alp. El tram Andorrà hauria de connectar Sant Julià de Lòria, Andorra la Vella i les Escaldes.

L’estudi, amb un termini de redacció de 8 mesos, s’ha adjudicat a Meta Engineering per un import de 120.000 euros i ha d’incloure una estimació del cost d’execució del projecte, la proposta d’explotació del servei i una anàlisi de la demanda potencial d’usuaris.

L’impuls d’aquest informe respon a la voluntat del Govern de "configurar la mobilitat futura del país tenint en compte nous centres d’activitat que necessitaran de la configuració de transports amb una visió diferent de la visió tradicional que considera, principalment, la radialitat vers la gran regió metropolitana".

Des de la Cerdanya aquest projecte ja s'ha catalogat de futurista i poc respectuós amb la realitat present. En aquest sentit, tant l'alcalde de Puigcerdà, Albert Piñeira, com el president del Consell Comarcal, Isidre Chia, van remarcar en el primer anunci del Govern sobre aquest projecte que primer de tot caldria millorar l'actual línia R3 perquè està desfassada des de fa dècades i no suposa una alternativa real al vehicle privat amb un trajecte de més de tres hores per unir Barcelona i la Cerdanya.