El Museu de Llívia ha iniciat un procés tècnic per digitalitzar en tres dimensions una part del seu patrimoni. El projecte, que s’activa ara i s’anirà desenvolupant en els pròxims anys, començarà aquesta setmana amb la fotogrametria i processat en 3D de deu de les caixes que disposa el fons de la Farmàcia Esteva de Llívia, que formen part de l’exposició permanent del museu.

Segons han explicat els responsables del museu llivienc, aquesta pròxima setmana l’empresa especialitzada en la gestió del patrimoni cultural Veraicon «iniciarà aquest procés que haurà de permetre, entre altres possibilitats, poder veure aquest patrimoni digitalitzat a través del web del museu i del sistema Sketch-fab». Es tracta de processar les fotografies de la peça per crear un núvol de punts i s’estableix les mides i textura de la peça mitjançant programes específics de fotogrametria. Després s’edita el model amb programes de modelatge 3D, segons han explicat des del museu.

El projecte també donarà accés a les persones amb discapacitat visual perquè podran conèixer i descobrir aquest patrimoni de manera tàctil, segons han apuntat des de l’equipament turístic i cultural. Es tracta de la primera vegada que el museu posa en marxa un procés de digitalització del seu patrimoni en 3D, amb la voluntat de donar-li continuïtat. Els seus gestors han apuntat que «és un procés lent i costós, aquesta primera fase del projecte s’haurà pogut fer amb el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural». Així, el director del Museu de Llívia, Gerard Cunill, ha explicat que «aquest serà un procés de recorregut llarg, que es farà amb els anys», i ha destacat que el projecte és complementari amb el ja iniciat, fa uns mesos, per la Universitat de València, el qual, mitjançant tècniques com els rajos infrarrojos i la càmera hiperespectral, «avaluen altres elements importants com ara el fet de conèixer quines modificacions han patit les caixes amb el pas dels anys o analitzar les capes de pintura que han variat l’original».