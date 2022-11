Els petits i mitjans empresaris de la Cerdanya tindran una nova eina d’ajuda per part de les institucions públiques per tal modernitzar i digitalitzar els seus negocis. La Diputació de Girona cedirà al Consell Comarcal un agent digitalitzador la missió del qual serà assessorar els petits empresaris i autònoms de la vall que vulguin actualitzar les seves empreses en el camp de la transformació tecnològica.

La incorporació d’aquest nou servei del Consell Comarcal s’emmarca en el procés de creació de l’Oficina Accelera Pyme Rural Girona, impulsada per l’ens provincial. Aquest nou organisme ha apuntat que el projecte «neix amb l’objectiu d’impulsar la digitalització de les pimes, micropimes i autònoms dels municipis de menys de 20.000 habitants de la província de Girona, apropant l’oficina OAP-R Girona al territori». En aquest sentit, el vicepresident segon del Consell Comarcal, vicepresident també de la Diputació i alcalde de Puigcerdà, Albert Piñeira, va assistir a l’acte de presentació de la nova Oficina Accelera Pyme en representació de la Cerdanya. El projecte té el suport econòmic dels Fons Europeus Next Generation, així com de la Secretaria d’Estat per la Digitalització. L’Oficina Accelera Pyme Rural Girona disposa de vuit espai físics, les seus dels consells comarcals «on treballen agents digitals que informaran i assessoraran les empreses i els autònoms en la digitalització dels seus negocis».