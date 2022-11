El Grup de Recerca de Cerdanya ha celebrat aquest cap de setmana una sortida geològica per la zona de Bellver i Cortàs, a fi de comprendre la geologia de la Cerdanya. Segons han explicat des el mateix GRC, la sortida va ser guiada pel geòleg i mineralogista català, autor de diversos llibres sobre la matèria Josep Maria Mata,el qual va estar acompanyat per un nombrós grup de persones. En l’activitat, «a part de veure l’estructura general de la fossa tectònica de la Cerdanya des d’algun mirador privilegiat, se’ns van mostrar i explicar diversos fenòmens geològics, com els ripple marks o roques, com els conglomerats, les calcàries devonianes, els esquistos ordovicians», segons han explicat des del mateix Grup de Recerca.