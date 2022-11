El govern d’Occitània ha anunciat l’ampliació a les línies de tren del programa de transport públic a un euro, una mesura que a la Cerdanya beneficiarà el servei del Tren Groc. A partir del dia 3 de desembre, el primer cap de setmana de mes es podrà comprar bitllets per un euro per enllaçar les estacions d’Enveig i Vilafranca, ja al Conflent. La mesura té com a principals objectius continuar promovent l’ús del transport públic i reduir la contaminació que provoquen els vehicles privats.

La mesura s’activarà a partir del proper mes de desembre el primer cap de setmana de mes i quan les autoritats mediambientals de la regió detectin pics de contaminació. Aquesta tarifa es retirarà els mesos de juliol i agost perquè el seu objectiu passa per fomentar el transport públic en la rutina setmanal de la societat, no com una política de promoció turística. En una prova pilot realitzada a l’octubre, la Regió va multiplicar per cinc els usuaris del tren, la qual cosa va suposar un estalvi de 650.000 litres de carburant, segons les seves dades. El Comitè d’Usuaris del Tren Groc, que lluita des de fa anys per la conversió de la línia en un servei quotidià més enllà del factor turístic, ha valorat molt satisfactòriament la mesura: «Es tracta d’una proposta que feia temps que plantejàvem; sempre hem defensat que la complementarietat del transport ha d’anar de la mà de l’harmonització de les tarifes». En aquest sentit, segons explica aquesta entitat, que aplega veïns de tota l’Alta Cerdanya, el Capcir i el Conflent, l’extensió de la política d’un bitllet a un euro «es tracta d’un autèntic pas cap al tren de cada dia que demanem i cap a la major eficàcia d’acord amb la demanda dels usuaris». Més reivindicacions Les reivindicacions del Comitè d’Usuaris continuen. Tant és així que ha instat el govern regional d’Occitània, el competent en matèria de transport públic, que incorpori dues noves freqüències a la línia, una a primera hora del matí i una tard al vespre a fi i efecte de permetre als treballadors compaginar els horaris dels combois amb els laborals.