Un episodi de baixada generalitzada de les temperatures aquesta matinada de dimecres ha deixat bona part dels termòmetres comarcals a tocar o per sota dels zero graus al Pirineu i la Catalunya central. La Cerdanya s’ha llevat a quatre graus negatius a les cotes baixes de Puigcerdà, que és als 1.100 metres, i Bellver, a la línia dels mil.

El descens de les temperatures ha estat de tres graus a la Cerdanya respecte ahir dimarts, quan el mercuri es va situar de matinada a Puigcerdà en els 1,1 graus, segons les dades que recull el meteoròleg local Jordi Queralt. L’escenari de baixada de les temperatures s’ha registrat arreu del territori amb registres que s’han situat en els 3,7 negatius als observatoris de Guardiola de Berguedà, un de negatiu al de Solsona o zero als de Manresa, Moià i Igualada. La previsió del Servei Meteorològic de Catalunya és que durant la jornada de dimecres els registres pugin fins als dotze graus com a màxima a la capital del Bages i al voltant dels deu graus a la resta de la Catalunya central. Al Pirineu les màximes quedaran més frenades amb temperatures al voltant dels sis graus a Puigcerdà i els deu a la Seu d’Urgell. Aquest dimecres, però, la influència del sol arreu farà que la sensació tèrmica sigui molt més suau del que marquen els termòmetres. A última hora de dimarts el Pirineu encara ha recollit alguna precipitació feble de l’episodi de pluges provinents del nord-oest que va creuar el país al principi de setmana.

Dijous i divendres gèlids

La previsió meteorològica indica que per aquests pròxims dies el descens de les temperatures es mantindrà amb, doncs, un dijous i divendres de matinades gèlides i migdies assolellats més suaus. Així, Manresa mantindrà els registres de mínimes al voltant dels zero graus i el Pirineu es consolidarà per sota dels quatre graus negatius. Aquesta situació permet les estacions d'esquí continuar fabricant neu per tal d'assentar la base per al començament de la temporada.