L’estació d’esquí de Masella ha anunciat que iniciarà la nova temporada aquest divendres dia dos de desembre. Després de dies innivant les pistes sobre una primera capa de neu natural caiguda en les precipitacions del començament de setmana, els responsables de l’estació han activat tota la maquinària per rebre els primers aficionats aquest divendres. Amb aquest anunci, l'estació se suma a la data anunciada per la Molina.

Masella activa la temporada d’esquí amb una oferta de catorze pistes obertes de les 28 que té el camp de neu. En aquests circuits, l’estació ofereix sis sectors oberts:Pla de Masella, Bosc d’Alp, Cap del Bosc, Coma Oriola, Coma Pregona i la Tosa, en els quals hi haurà set remuntadors engegats entre els quals els telecadires de Coma Oriola, Jumbo Tosa i Masella Jet. Amb aquest menú de pistes, l’estació assegura el 100% del desnivell esquiable, de manera que els primers aficionats podran fer el descens complet des del refugi del Niu de l’Àliga fins la Pla de Masella, és a dir des de la cota 2.535 metres fins la de 1.600 metres.

Els responsables de l’estació han anunciat que les pistes estaran ja obertes de manera indefinida fins el final de temporadai que aniran incrmentant el domini esquiable obert:« Ara continuem treballant per obrir el màxim número de pistes i remuntadors de forma progressiva de cara el Pont de la Puríssima, amb bones perspectives pels esquiadors tant pel número de dies de pont com per la previsió de fred i temps estable que venen pels propers dies».

La temporada d'esquí alpí a la Baixa Cerdanya quedarà plenament operativa amb l'obetura de la veïna la Molina. La temporada d'esquí al Pirineu català la va estrenar la setmana passada amb l'obertura de Baqueira Beret.