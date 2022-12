El departament d’Educació invertirà més d’un milió d’euros en els pròxims mesos en les instal·lacions de l’institut Pere Borrell de Puigcerdà i l’escola Bac de Cerdanya d’Alp per millorar-ne la gestió energètica.

El Govern ha anunciat que destinarà 2.143.918 euros a «millorar l’eficiència energètica i el confort tèrmic dels centres educatius del Pirineu i l’Aran» amb un nou programa d’obres. Les actuacions es finançaran amb els fons europeus REACT-EU de recuperació econòmica per permetre «millorar les infraestructures que donen servei a la ciutadania, en aquest cas, escoles i instituts», tal com han remarcat des del departament. Així, les obres que es faran amb aquesta inversió «inclouen un seguit d’actuacions amb l’objectiu de fer els edificis escolars més sostenibles, més confortables i més saludables per al professorat i l’alumnat». Amb aquest objectiu es canviaran els envolupants, és a dir, els elements de la façana que actuen com a aïllants tant del fred com de la calor i que separen la part interior de la part exterior de l’edifici. En aquesta actuació s’hi inclourà la façana, les finestres, les portes i el sostre de l’edifici, entre d’altres elements dels edificis. En paral·lel, el projecte també preveu la substitució de les calefaccions actuals per d’altres més eficients energèticament, amb menor impacte ambiental i que millorin la confortabilitat dels centres. En aquest sentit, des del departament han emfatitzat que «un bon aïllament dels edificis millora l’eficiència energètica d’escoles i instituts i redueix les despeses per fugues de temperatura i en millora el confort».

Els 2,1 milions d’euros d’inversió als serveis territorials del Pirineu i l’Aran amb els fons europeus permetran dur a terme actuacions en cinc centres. L’institut Pere Borrell de Puigcerdà rebrà una inversió de 568.319 euros, l’escola Bac de Cerdanya d’Alp rebrà una inversió de 568.319 euros, l’Institut Escola d’Oliana rebrà una aportació de 312.933 euros, l’Institut Aran de Vielha rebrà una aportació de 126.029 euros i l’Institut de la Pobla de Segur rebrà una partida de 568.266 euros.