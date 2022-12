L'estació de Masella ha encetat la temporada aquest divendres amb 32 quilòmetres esquiables i set remuntadors oberts. A més, continuen treballant en la producció de neu per ampliar la disponibilitat del seu domini de cara al pont de la Puríssima. La directora comercial i de màrqueting de Masella, Maite Martí, ha afirmat que "les perspectives són bones", tenint en compte el temps assolellat d'aquest primer dia i per l'alt volum de reserves tancades de cara al pont. Pel que fa a les mesures per afrontar l'encariment del preu de la llum, Martí ha explicat que enguany s'ha invertit més en eficiència energètica, seguint la tendència de temporades anteriors, i que les jornades d'esquí nocturn s'han reduït i no arribaran a la vintena.

Quines estacions d'esquí obriran aquest cap de setmana? Des d'aquest complex d'esquí cerdà han explicat que compten amb neu pols de "molta qualitat" i que aquesta s'està mantenint gràcies a les baixes temperatures d'aquests dies. La seva directora comercial i de màrqueting també ha destacat que tenen el 100% del desnivell disponible, des del cim de la Tosa d'Alp a la zona del pla de Masella, i que preveuen arribar als 34 o 36 quilòmetres esquiables en els pròxims dies. Tot i que l'estació sol obrir cap a mitjans del mes de novembre, enguany la meteorologia no ho ha fet possible fins ara. En aquest sentit, Martí ha assenyalat que intentaran fer igualment "la temporada més llarga dels Pirineus" i que estan contents d'haver pogut començar just a les portes del pont. Així, ha indicat que aquestes són unes dates "molt importants" des del punt de vista del volum d'esquiadors i de facturació i ha detallat que tenen un bon nivell de reserves tant als hotels a peu de pista com en forfets i classes d'esquí. Pel que fa a la factura energètica, la directora comercial i de màrqueting de Masella ha explicat que la pujada ha estat "molt important". Per mitigar-ne els efectes, ha dit que fa anys que treballen en mesures com ara la instal·lació de plaques solars als hotels i renovant els canons de producció de neu per models de "màxima eficiència i menor consum d'aigua". En el cas del preu dels forfets, Martí ha assegurat que l'increment ha estat "raonable", d'entre el 4 i el 8% segons la tipologia, ja que no s'ha buscat repercutir al client l'augment de costos que estan tenint.