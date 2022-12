La Cerdanya ha decidit reeditar aquest curs acadèmic el projecte «L’escola balla», amb el qual acosta als escolars de la vall les un programa d’esport, psicomotricitat i cultura a través de les danses tradicionals de la mateixa Cerdanya i el Pirineu.

Segons han explicat els responsables del programa del Consell Comarcal, es tracta d’un projecte que «suposa un important complement formatiu per als nens i nenes de la nostra comarca, el treball corporal individual, en parella o grup; crear un conjunt harmònic a partir de la individualitat; aprendre a escoltar; percebre la pulsació de la música i d’associar-hi un moviment». En aquest sentit, el mateix Consell ha remarcat que «la dansa, com cap altra art, permet utilitzar l’espai com a mitjà de creació, de desenvolupament del nen i la nena i de la comunicació sensitiva, poder expressar-se a partir del moviment, descobrir el cos i prendre consciència de cadascuna de les seves parts».

En paral·lel, «L’escola balla» també inclou un vessant cultural pel fet que permet als escolars de la Cerdanya conèixer la música tradicional del Pirineu, així com els instruments com ara l’acordió diatònic i el violí, i les coreografies de les danses que es representen en les festes dels pobles. El projecte el porta a terme la professora de dansa Sílvia Cassu, la qual visita les escoles en horaris adaptats a les necessitats de cada centre.

El programa compta amb l’impuls logístic i econòmic i de l’Àrea de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Educació de la Diputació de Girona i de l’Institut d’Estudis Ilerdencs de la Diputació de Lleida, i la direcció del Consell Esportiu de la Cerdanya i l’Àrea de Cultura del Consell Comarcal de la Cerdanya.

El projecte és hereu del que ja va iniciar el mateix Consell Comarcal l’any 2000, i que durant catorze anys va portar les danses a les escoles. Posteriorment, el curs 2019-2020, el va recuperar en l’actual format superant després la pandèmia. Durant el curs passat uns 500 alumnes de tota la comarca van participar en les classes de dansa tradicional.