La Molina i Masella arrenquen amb un augment del 10% en la venda de forfets

La Cerdanya va arrencar de veritat aquest dissabte la temporada d’esquí alpí. Després d’un primer tast divendres per part d’un primer contingent d’aficionats amb l’obertura de Masella en unes bones condicions de neu a les pistes habilitades, aquest dissabte no tan sols també va engegar els remuntadors La Molina, sinó que les pistes van oferir la tradicional imatge de les instal·lacions plenes d’esquiadors.

Les estacions de La Molina i Masella van activar ahir tota la maquinària de les respectives empreses per afrontar una campanya que, per les primeres sensacions, ha de ser fins i tot millor que l’anterior. Diversos factors apunten a un possible nou impuls del sector de la neu a les estacions catalanes: l’estrena d’una temporada plenament ja amb la pandèmia oblidada a les pistes, la crisi econòmica que fa que molts aficionats descartin viatges més llargs i el simple record de la bona campanya passada. Sigui com sigui, els responsables dels camps de neu han detectat un increment en la venda de forfets de temporada i en les reserves dels establiments turístics associats a les estacions respecte a l’any passat en aquesta mateixa època, la qual cosa els empeny a pensar que, si les condicions de la resta de la campanya es mantenen bones, es podrien superar les xifres de l’exercici anterior, quan Masella va acollir més de 400.000 esquiadors els cinc mesos que va obrir. La directora comercial de Masella, Maite Martí, ha situat en el 10% aquest increment de les demandes: «Creiem que ens podem acostar a les xifres de l’any passat perquè pel que estem veient a dia d’avui, per les vendes que estem fent als grups dels nostres hotels i els forfets de temporada, anem una mica per sobre de la temporada passada; a partir d’aquí s’ha de veure com evoluciona, però estem per sobre del 10% d’augment de vendes de forfets de temporada i de reserves, i queda clar que hi ha moltes ganes d’esquiar». Aquesta tendència comportaria a l’estació veïna de La Molina una xifra d’esquiadors al final de l’exercici per sobre dels 319.000 dies d’esquí venuts. Aquestes ganes d’iniciar un nou curs d’esquí es va traduir ahir a les pistes amb les primeres cues als remuntadors i amb els circuits de neu i les cafeteries plens d’aficionats, una situació que ja va presagiar les retencions de trànsit de divendres a la tarda per accedir a la Cerdanya.

Les dues estacions d’esquí alpí han activat la campanya amb novetats en la seva gestió de la neu i els serveis que ofereixen als aficionats. Així, Masella ha aplicat millores en la senyalització de les pistes, amb nous elements de seguretat. Alhora, ha optimitzat la botiga en línia i l’aplicació mòbil per facilitar la tramitació dels forfets i serveis des del telèfon. Igualment, en la política de productes flexibles i complementaris, Masella ofereix abonaments a la carta que permeten esquiar més de vuitanta dies en cinquanta destinacions de neu d’arreu del món.

Pel que fa a La Molina, ha activat la temporada amb la renovada pista Barcelona com a gran atractiu i nou potencial per a proves esportives, amb un traçat negre de 4,75 quilòmetres de longitud amb un desnivell de 859 metres i un 66% de pendent màxim.