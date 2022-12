Una delegació de l’Ajuntament de Puigcerdà amb l’alcalde, Albet Piñeira, i la regidora d’Esports, Mar Quera, han representat el Pirineu aquest dimarts a la seu del Parlament Europeu a Brusel·les per recollir la designació de la serralada com a Comunitat Europea de l’Esport.

L’Associació de Capitals i Ciutats Europees de l’Esport (ACES Europe) ha atorgat aquesta nominat al Pirineu català per a aquest pròxim any 2023. Aquest reconeixement ha de permetre en els pròxims dotze mesos donar un nou impuls a l’esport a tot el territori pirinenc en tant que vehiculador de salut i motor de la societat en els àmbits escolar, social, professional i turístic.

En nom de l’Ajutament de Puicerdà, la Fundació Catalana per a l’Esport que van impulsar la candidatura han remarcat que es tracta d’una «oportunitat de promoció, difusió i evolució» per a tot el territori de la vegueria, la qual «aspira a fer un salt de qualitat i de visibilitat per competir» amb altres territoris de muntanya com ara els Alps. En aquesta línia, l’Ajuntament de Puigcerdà ha fixat com a objectius d’aquesta nominació liderar i consolidar actuacions en el camp de la sostenibilitat i el medi ambient lligades a la promoció esportiva a tots els nivells. Des d’ACES Europe han apuntat que una de les claus del Pirineu per a l’obtenció d’aquesta nominació ha estat el seu poder com a destí, amb uns dos milions de visitants en el primer semestre de l’any. En aquest sentit, des de l’entitat han definit el Pirineu com «un paradís de grans estacions de muntanya com a noves referents d’una pràctica esportiva intergeneracional».