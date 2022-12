El Museu Cerdà de Puigcerdà va acollir dijous al vespre la presentació del llibre Les identitats dels cerdans, a càrrec del seu autor, Joan Peitx, un professor puigcerdanenc nascut el 1953 que ha desenvolupat gran part de la seva tasca docent al Maresme.

Segons ha explicat el mateix Grup de Recerca, Peitx «en la seva joventut va participar en la vida cultural de la vila. Va ser membre fundador del Cine Club Puigcerdà i de la revista Rufaca. Militant del PSUC, va participar en l’Assemblea Democràtica de Cerdanya i en els Grups de l’Alt Pirineu. Als 26 anys, va emigrar per fer de mestre, primer, i després de professor de secundària, fins a la seva jubilació. Ha rebut diversos guardons, com el Premi Leandre Colomer». Pel que fa a l’obra, Les identitats dels cerdans «no és només un llibre d’opinió. És un llibre molt reflexiu, basat tant en experiències personals més o menys càlides, com en dades objectives ben fredes. És, sobretot, un llibre que parla dels cerdans, vist per un cerdà de soca-rel, que fa molt temps que és fora i, per tant, veu les coses des d’una certa perspectiva, però que no ha perdut mai el contacte amb la Cerdanya i els cerdans, amb la qual cosa, està al dia del que passa a la comarca», tal com han explicat des del GRC.