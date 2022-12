L’Ajuntament de Puigcerdà i el departament d’Educació de la Generalitat han creat la Taula local de planificació que ha de servir per tractar els projectes educatius de la capital cerdana i, principalment, analitzar en els pròxims mesos el futur de l’escola Llums del Nord.

La creació d’aquest grup de treball entre els polítics locals i els responsables del Govern en matèria educativa és un acord del ple municipal de Puigcerdà. Govern local i oposició coincideixen que cal resoldre el futur de l’escola Llums del Nord, que és en mòduls prefabricats des de la seva creació a la zona de la Closa de l’Àngel a l’espera de poder tenir un edifici. L’alcalde de Puigcerdà, Albert Piñeira, ha rebut al consistori el director dels Serveis Territorials d’Educació a l’Alt Pirineu, Ramon Jordana, i la coordinadora d’Educació a l’Alt Pirineu, Rosa Marsol, per activar la Taula local de planificació i abordar altres projectes, com ara les obres de substitució de la coberta de l’Institut Pere Borrell. Aquestes obres les impulsa el mateix departament per tal d’executar-les durant l’any 2023. L’actuació compta amb un pressupost de mig milió d’euros de fons europeus.

En un dels últims plens, l’Ajuntament va aprovar una moció d’ERC que instava el consistori a activar la Taula local de Planificació amb Educació. L’escola Llums del Nord és en mòduls des del 2007. El departament havia de construir un edifici nou a la zona que, però, va quedar posposat.