Puigcerdà tindrà un parc d’aventura a l'aire lliure

L’Ajuntament de Puigcerdà ha fet l’aprovació provisional d’un pla de desenvolupament urbanístic per tal que es pugui instal·lar al terme municipal un parc d’aventura a l’aire lliure. Es tracta d’un nou equipament d’oci i turístic impulsat per una empresa als afores de la vila que ha de complementar l’actual oferta lúdica de la capital cerdana.

El ple municipal ha aprovat tirar endavant el desenvolupament de la zona, al límit del terme municipal amb l’estat francès a la carretera N-154 d’accés a Llívia, davant el càmping, per tal que es pugui crear el nou equipament. Aquest és l’últim tràmit que li correspon al consistori abans de trametre el dossier a la comissió d’Urbanisme de l’Alt Pirineu i l’Aran, òrgan depenent de la Generalitat, per tal que li atorgui l’aprovació definitiva. Es dona la circumstància que el tràmit d’aprovació d’aquests permisos per part de l’administració es van iniciar l’any 2019. En aquest sentit, tant l’oposició d’ERC al plenari municipal com el Govern de Junts han lamentat que l’empresa impulsora del projecte hagi hagut d’esperar tres anys a veure completada la tramitació municipal i que, doncs, passat aquest temps encara hagi d’encarar la definitiva per part de la Generalitat i han al·legat entrebancs de tipus burocràtics. L’aprovació, que s’ha fet després d’aprovar la urgència de la mateixa votació, s’ha fet amb els dotze vots favorables de tots els regidors participants en la sessió.