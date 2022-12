Un pla econòmic ajuda Lles i Guils a fer eficients les estacions d’esquí

Les estacions d’esquí nòrdic del Pirineu català rebran una aportació de la Generalitat d’1,7 milions d’euros per modernitzar les seves instal·lacions en l’àmbit de la gestió energètica i la sostenibilitat. El pla inversor del Govern beneficiarà a la Cerdanya les pistes de Lles i Aransa de Lles de Cerdanya i la de Guils Fontanera. A l’Alt Urgell les estacions que rebran la nova injecció econòmica seran les de Sant Joan de l’Erm i Tuixent la Vansa.

La nova partida econòmica ha de servir els edificis dels camps de neu per modernitzar i fer més eficient la seva gestió energètica a partir de la utilització dels recursos naturals. En aquest sentit, les estacions han preparat un programa d’actuacions sobre els edificis de serveis com ara els de restauració, lloguer de material, rebuda de clients o magatzems per la progressiva instal·lació de plaques solars, nous tancaments o sistemes d’aprofitament de l’aigua. Igualment, amb l’ajuda es faran projectes de digitalització i promoció. La partida forma part de la segona convocatòria del Programa Extraordinari de Plans de Sostenibilitat Turística a les Destinacions 2022, de la qual Catalunya gestionarà 83 milions d’euros dels fons Next Generation, segons han explicat des de l’Executiu. Tant és així que el departament d’Empresa i Treball ha anunciat que destinarà 76 milions d’euros a 17 destinacions catalanes i uns set milions més a l’Estratègia de turisme enogastronòmic a Catalunya. El departament ha decidit aquesta setmana prioritzar les destinacions turístiques rurals amb una inversió que ha de reimpulsar els camps de neu de pobles com Lles i Guils, on son el gran motor de la indústria turística tot l’any. El destí de les inversions les ha aprovat la Conferència Sectorial de Turisme amb la Direcció General de Turisme i l’estat.