L’Ajuntament d’Isòvol ha afegit un nou atractiu cultural a l’oferta turística del municipi. El consistori, conjuntament amb el Bisbat d’Urgell i la Generalitat, ha restaurat la portalada de l’església de Sant Pere d’Olopte, la qual estava molt deteriorada. La intervenció, que ha durat unes quatre setmanes, ha permès recuperar l’esplendor dels elements ornamentals de l’entrada del temple com ara els capitells i els relleus.

Les feines les han portades a terme els tècnics de l’empresa especialitzada 4Restaura i s’han centrat, principalment, en la fixació dels capitells a la portalada. Igualment, durant la intervenció, els tècnics han realitzat un estudi sobre les capes de morter que hi ha, així com les restes de pintura mural que hi queda.

La recuperació de la portalada de Sant Pere forma part del programa de revaloració dels elements del patrimoni arquitectònic i cultural d’Isòvol per part de l’Ajuntament. En aquest programa s’ha inclòs en els últims mesos la restauració del Pont del Diable, al límit del terme municipal amb Bellver, i la consolidació de la ruta dels Esterregalls, una zona de badlands que conserva restes de mineria de l’ocupació romana. El projecte de recuperació de la portalada ha tingut la supervisió del Departament de Béns Mobles de la Generalitat. L’església de Sant Pere data del segle X. Té una estructura de planta rectangular amb un absis semicircular que mira a llevant. Al segle XVII se li van afegir dues capelles laterals que li van configurar l’actual planta de creuer.