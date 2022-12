Els parcs naturals del Cadí i l’Alt Pirineu, que abracen territori de les comarques de la Cerdanya, el Berguedà i l’Alt Urgell, han presentat la candidatura per obtenir respectivament la Carta Europea de Turisme Sostenible. Aquest és un reconeixement que atorga la Federació Europarc que té com a finalitat ajudar els espais naturals a desenvolupar-se econòmicament tot fomentant els nous usos turístics en paral·lel als tradicionals.

L’obtenció d’aquest segell ha de servir als dos espais naturals per executar nous programes d’aprofitament turístic tot respectant els ecosistemes i usos tradicionals del territori com ara el forestal i el ramader. Aquesta és la filosofia de la Federació Europarc, la qual aplega territoris protegits d’una quarantena de països del continent. Un altre dels eixos d’actuació de la Carta Europea de Turisme Sostenible és el de la informació. En aquest sentit, si els dos parcs aconsegueixen la carta, es desenvoluparan nous plans per donar a conèixer els respectius territoris i la seva diversitat natural tant a les comarques de muntanya com entre els visitants. Per optar a aquest reconeixement els gestors dels dos espais naturals han presentat plans d’actuació que, si finalment l’aconsegueixen, podran executar posteriorment. Una vegada activat, les empreses turístiques de la Cerdanya, l’Alt Urgell i el Berguedà es podran adherir al projecte i podran rebre assessorament i suport tècnic per a l’acció i la promoció.