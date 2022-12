L’estació d’esquí de Porté Puymorens ha estrenat aquest cap de setmana el nou telecadira desembragable de sis places al cim de la Mina que substitueix l’històric remuntador anterior, també telecadira, de 1977. Amb el nou giny mecànic, l’estació de la vall del Querol enceta una nova etapa multiplicant la capacitat de portar els esquiadors a la part més alta de l’estació. Des del camp de neu han qualificat l’estrena d’«històrica».

El nou telecadira multiplica per tres la capacitat de portar esquiadors, ja que l’anterior era de dues places i, alhora, redueix el temps del recorregut fins la cota més altra de l’estació, ja que mentre l’antic tardava pràcticament un quart d’hora, el nou completa la distància en uns sis minuts. En aquest sentit, el nou remuntador també incorpora una novetat pel que fa al recorregut ja que l’allarga fins la cota 2.500 metres, cent més que el vell. Els responsablesde Porté Puymorens calculen que el nou giny te una capacitat de transport d’unes 1.500 persones a l’hora. El reimpuls del sector de la Mina com a entorn per a l’esquí, amb pistes de tots els nivells, passa per ser un dels factors claus per al futur de l’estació. L’estació va completar a l’estiu el desmuntatge de l’històric telecadira de finals dels anys setanta i des de llavors ha completat la instal·lació de nou. La nova etapa és alhora una empenta pel projecte Trio-Pyrénnés que aplega les estacions de Cambra d’Aze i Formigueres.