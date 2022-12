Prullans ha estrenat la remodelació dels carrers del centre del poble, que no tan sols ha servit per donar una nova imatge a l’entorn de l’església i el barri vell sinó que alhora ha permès a l’Ajuntament renovar les xarxes subterrànies de clavegueram. Aquesta actuació en els serveis del poble ha fet que finalment la zona hagi separat les aigües pluvials i les residuals com a pas previ a la connexió futura amb la depuradora que el consistori i Agència Catalana de l’Aigua tenen previst construir al municipi.

La reurbanització del centre del poble ha afectat els carrers Major, de la plaça, de la Torre i la plaça Major. Les obres, que van començar a la primavera, han tingut un pressupost de 470.000 euros, que han aportat principalment el Pla Únic d’Obres i Serveis de la Generalitat i, en el 10%, la Diputació de Lleida i el mateix Ajuntament de Prullans. La reforma ha comportat, en l’àmbit estètic, un canvi en la imatge dels carrers del centre, amb un disseny que el mateix consistori ha catalogat de més «rústic» en consonància amb la imatge de població de muntanya que vol oferir. Així, ara els vials presenten dues zones diferenciades a banda i banda per als vianants amb un empedrat i al mig per al trànsit un carril de formigó. Aquesta disposició a un sol nivell facilita alhora el pas dels vehicles d’extracció de la neu. Aquesta ha estat una de les actuacions clau en l’actual mandat municipal. L’Ajuntament ha estrenat les obres de reforma dels vials cèntrics i, també, les que han permès remodelar les instal·lacions de l’escola El Puig i el Local Social de Ca l’Antoni. L’escola, situada en el mateix conjunt que la casa consistorial, és un dels equipaments clau en el manteniment de la vida social local, amb un centre educatiu que en els últims cursos s’ha situat per sota dels deu alumnes.