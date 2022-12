L’Ajuntament de Puigcerdà ha donat llum verd a la reforma de la històrica Villa San Antonio per part d’un promotor privat que projecta habitatges a l’edifici i a un de nou que es farà al costat el qual ha despertat el recel dels polítics locals per la seva integració al conjunt.

El ple municipal ha aprovat per unanimitat de tots els grups una modificació del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal en l’àmbit de la Villa San Antonio que, una vegada superats també els controls de la Comissió d’Urbanisme de la Generalitat, suposarà la construcció d’un edifici nou al costat de l’antiga Villa. En aquest sentit, Ajuntament i Generalitat han fet variar el projecte inicial del promotor perquè s’adapti més al conjunt històric de la torre, de l’època eclèctica de l’arribada dels primers estiuejants a la vila. Així, el nou edifici plurifamiliar amb aparcament s’ha desplaçat dos metres cap al jardí i ha modificat la façana per reduir-la. L’actuació urbanística preveu 26 habitatges, dels quals onze a l’edifici senyorial i quinze a l’edifici de nova construcció. Aquesta distribució final mou tres habitatges inicialment previstos al bloc nou cap a l’antic. L’alcalde de Puigcerdà, Albert Piñeira, ha explicat que en les trobades amb Urbanisme, els seus tècnics van plantejar que el nou edifici presentava un bloc homogeni massa allargat amb un impacte massa gran, raó per la qual s’ha fet desplaçar. Urbanisme també ha fet variar el color del nou edifici, refusant el granat i el rosat i proposant l’ocre. Una vegada el ple ha aprovat el projecte, ara serà Urbanisme de l’Alt Pirineu qui n’ha de fer l’aprovació definitiva. En nom d’ERC, el president del grup municipal, Joan Manel Serra, ha apuntat que «fa molts anys que es treballa aquest projecte i, si bé s’ha intentat que tingui el mínim impacte possible, malauradament continuem pensant que és un cos prou important i que sembla que l’impacte que farà allà no estarà exempt de polèmiques per part d’alguns veïns;serà un edifici que no deixarà indiferent ningú». Piñeira ha apuntat que «nosaltres ens cenyim al que diu el POUM i hem intentat que l’impacte sigui el mínim».