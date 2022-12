Bellver celebra el centenari del club que aglutina el poble

Bellver està de celebració. El seu club de futbol celebra el centenari com a entitat esportiva i social. L’entitat, nascuda el 1922 amb l’empenta d’estudiants locals que havien conegut el nou esport a ciutats com Terrassa i Barcelona, ha esdevingut durant aquest segle un element aglutinador del poble. El Club Esportiu Bellver ha resultat un punt de trobada entre els veïns nascuts al poble i els vinguts d’arreu. Alhora, el club ha estat un reflex de l’evolució social de Bellver i la Cerdanya.

Després d’uns primers moviments en la creació de l’equip l’any 1920, el 1922 es crea la primera estructura del club. La fan joves de cases locals benestants que han anat a estudiar a fora. Els primers noms d’aquells equips són Mariano Obach, Joan Ginesta, Patrici Puig, Josep Deulofeu, Joan Sanvicens, Emili i Esteve Solé, Ricard Barnadas, Miquel Raurell, Carles i Pere Sarret, Miquel Clot i Evaristo Vallejo, tal com ha recollit Marc Bernadas en el llibre Un segle de futbol a Bellver de Cerdanya. La centenària història del Club Esportiu Bellver 1922-2022. Des d’aquells primers anys el club participa en partits amistosos, de festa major o tornejos locals al Pirineu i competeix en la lliga com a tal a partir dels anys 90. Els anys 50 el club està federat però no és fins a la temporada 1990-91 que no participa en competició oficial. El club manté la presència a les lligues territorials fins a la temporada 2011-2012. La crisi de la construcció i la fugida de la comarca de molts treballadors fa que perdi molts jugadors. En aquest sentit, l’equip és en aquest moment un reflex de la societat local tal com també ho va ser a mitjan segle amb la presència de nombrosos militars a l’equip perquè hi havia un quarter al poble. El club juga amb els colors vermell i blanc fins pràcticament els inicis, per bé que també va utilitzar uns primers equipaments groc i negre i lila i negre.

L’any 2012 el club continua amb nous equips de futbol sala. Refunden l’entitat al poliesportiu amb noms destacats com Ramon Castaño i Marc Juvé. El CE Bellver celebra ara el centenari en unes temporades que s’aproxima al centenar de jugadors de totes les categories. El club ha previst un programa d’actes de celebració que ha iniciat amb la presentació del llibre i un homenatge als seus dirigents històrics.