El Grup de Recerca de Cerdanya celebrarà aquest divendres, dia 30 de desembre, a partir de dos quarts de deu del vespre al Museu Cerdà de Puigcerdà, la XIV Trobada de Poesia i Música d’Hivern i el Cant de la Sibil·la. La Trobada constarà de tres blocs amb dotze poemes de Carles Riba, dotze de poetes cerdans com ara Imma Carrera, Rosa Casas, Jordi Pere Cerdà, Josep Comas, Imma Cros, Magdalena Masip, Manel Figuera i Maria Rosa Grau i, finalment, dotze poemes sobre l’hivern i Nadal, de Joan Salvat-Papasseit, Joan Maragall, Marià Manent, Tomàs Garcés, Pere Quart, Miquel Martí i Pol, Climent Forner i Narcís Comadira. Participaran a l’acte alumnes de l’Escola de Música Issi Fabra, amb interpretacions de peces musicals durant els interludis dels blocs de poemes. Tenen prevista la seva participació Aylén Jiménez, Berta Ferrer i Alexsandra Soroka. Teresa Pérez de Rozas interpretarà el Cant de la Sibil·la.