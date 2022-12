L’Ajuntament de Puigcerdà ha aprovat un expedient de modificació de la plantilla orgànica municipal que inclou la creació de la plaça de director del Museu Cerdà, un càrrec que des del traspàs de l’historiador i arqueòleg Oriol Mercadal, l’any 2017, està vacant. La creació de la plaça és el pas previ necessari per a l’oferta del lloc de treball en concurs públic, tràmit que el consistori té ara un termini d’uns tres anys per executar. La plaça de director ha quedat inscrita dins del Patronat Autònom del Museu Cerdà.

L’expedient de modificació de la plantilla s’emmarca en el context d’una negociació amb els treballadors, que finalment ha conclòs en un acord, i l’obligatorietat imposada per la legislació vigent que les plantilles de treballadors públics han de limitar els casos d’interins. L’expedient, aprovat per la unanimitat del ple, respon a la directriu de l’estat d’estabilitzar les plantilles per reduir la temporalitat i la interinitat. Així, després de la realització d’un estudi sobre la realitat de la plantilla, les necessitats laborals i la valorització dels llocs de treball, l’expedient evidencia, entre altres aspectes, l’existència de quatre places que no compleixen els concursos i que hauran de passar per un procés d’oposició, el pas de totes les places que tenien tractament de conjunturals a estructurals, la qual cosa afecta els monitors de lleure, els auxiliars administratius que es contracten cada any en diversos períodes de feina, el vigilant del canal, dues places de personal administratiu, l’enginyer municipal, el tècnic especialista en dret i l’integrador social. L’expedient també inclou el canvi de categoria d’alguns treballadors, com ara les places d’educadors de la llar d’infants, que passen a grup B, o un administratiu que passa a auxiliar de biblioteca.

En nom del grup municipal d’ERC, Àngel Jovell ha valorat positivament l’acord que l’Ajuntament ha assolit amb els treballadors.

Per la seva banda, l’alcalde, Albert Piñeira, ha remarcat que «estem fent totes les passes per tal d’estabilitzar la plantilla tal com mana la llei; l’acord ha estat el fruit de molts anys de feina».